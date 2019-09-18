مسلسل نظرية الانفجار العظيم حصريا لــ HBO

استطاعت شركة وارنر ميديا المالكة لشبكة البث HBO الحصول على حقوق إعادة بث المسلسل الكوميدي المشهور نظرية الانفجار العظيم (بينغ بانغ ثيوري).

ودفعت الشركة الأمريكية مبلغ مليار دولار أمريكي للشركة المنتجة للمسلسل حتى تتمكن من إعادة بث مواسمه ال12 وحلقاته 279 على شبكتها على الإنترنت بشكل حصري وخاص بها فقط.

وردت شركة وارنر من خلال هذا الأمر على منافستها شركة نتفليكس والتي حصلت في وقت سابق على حقوق عرض المسلسل الكوميدي ساينفيلد بشكل حصري.

واشتعل التنافس بين هاتين الشركتين مؤخرا، إذ استطاعت شركة وارنر التفوق على نتفليكس والحصول على حقوق بث مسلسل فريندز.

الجدير بالذكر أن مسلسل نظرية الانفجار العظيم يعد واحدا من أفضل المسلسلات الكوميدية، وعرض على مدار 12 موسما خلال 5 سنوات.

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