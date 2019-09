أطلقت شركة سوني مؤخراً أحدث نموذج من هواتف إكسبيريا الذي ينتظر أن يصبح واحداً من أكثر الأجهزة الذكية مبيعاً في الأسواق.

حيث جاء هاتف إكسبيريا 5 بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزود بشاشة بمقاس 6.1 بوصة وأبعاد 9:21 والتي تعتبر واحدة من أفضل شاشات الهواتف الذكية حالياً.

هذا ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج سناب دراغون 855 الأقوى حالياً، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3140 ميللي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

كما يتميز هذا الهاتف أيضاً بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة “12+12+8” ميغابيكسل، وتعتبر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف حالياً، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 24 ميغابيكسل، وزودت بخاصية التعرف على الوجوه.

The post «إكسبيريا 5» الهاتف الأكثر تطوراً وروعة من شركة سوني اليابانية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا