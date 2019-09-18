منوعات

تخيل كيف “حيكون شكلك” بدون موبايل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هل تقرأ هذا على جهاز محمول في يدك؟

تخيل الآن كيف ستبدو إذا اختفى هذا الجهاز فجأة!! ستبدو وحيداً؟ مجنونا قليلا؟ ربما بجانبك شخص تتجاهله؟

نظرًا لانشغالنا بالشاشات التي نمتلكها في هواتفنا وأجهزتنا اللوحية أكثر من أي وقت مضى،وباتت تشغلنا حتى وإن كنا صحبة الأصدقاء والعائلة.

ابتكر المصور الأمريكي إريك بيكرسغيل سلسلة “أُزيلت” ، وهي عبارة عن سلسلة من الصور لتذكيرنا بمدى غرابة هذا الواقع الذي بتنا نعيشه اليوم في وجود الأجهزة الذكية حيث تم في كل صورة إزالة الأجهزة الذكية عبر استخدام برامج لتحرير الصور لترى غرابة المشهد، حيث يحدق الناس بأيديهم، أو المساحة الفارغة بين أيديهم، وغالبًا ما يتجاهلون المناطق المحيطة الجميلة أو فرص الاتصال البشري بمن هم حولهم ولعل النتائج حزينة وغريبة بعض الشيء، ولكنها لتذكيرنا ربما بتجاهل هواتفنا أحيانا والاستعاضة عنها بالتواصل مع من نحب من حولنا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك