الصحة: وضع حجر الأساس لأول مركز متخصص في الجراحة والتأهيل في المنطقة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الخميس عن وضع عن حجر الا ساس لأول مركز متخصص في جراحات العظام والأوعية الدموية والجراحات العامة والتأهيل بمدينة زوارة .وقال مدير إدارة المشروعات السيد “محمد العزومي” في تصريح صحفي أن المدة المحددة لاستكمال تنفيذ المشروع 9 أشهر بسعة سريرية تبلغ 40 سرير مصيفا بأن المركز مزود بغرف عمليات على مستوى عالي من التجهيز وغرف عناية وقسم إسعاف متطور.وأوضح العزومي أن الوزارة استأنفت صيانة وتطوير مستشفى زوارة المركزي تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية. واستنأنفت صيانة وتجهيز أقسام الاسعاف والطوارئ وغرف العمليات والعناية وقسم حديثي الولادة بمستشفى زوارة البحري.يشار إلى أن وزارة الصحة تقوم منذ فترة طويلة بتسليم العديد من المستشفيات بالمعدات والأجهزة , وصيانة المستفشيات والأقسام وإنشاء أقسام جديدة متكاملة ذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لدعم القطاع الصحي.

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