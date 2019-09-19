HTC تُصمم نظارة مُميزة للواقع الافتراضي

كشفت شركة HTC التايوانية عن نظارة جديدة ومميزة للواقع الافتراضي أطلقت عليها اسم Vive Cosmos.

وزودت الشركة التايوانية النظارة الجديدة بشاشة LCD، واستخدمت فيها مصفوفة بيكسل جديدة، وسيبلغ مجال الرؤية في النظارة 110 درجة.

وتتميز النظارة الجديدة بدقة الوضوح التي تصل إلى 2880*1770 بيكسل، وبمعدل تنشيط للصورة يصل إلى 90 هرتز.

كما شهدت نظارة Vive Cosmos تحسين وظيفة التتبع، وذلك من خلال الاعتماد على 6 كاميرات ووحدة تحكم مضيئة.

وأكدت الشركة التايوانية على أن نظارتها ستتوافق مع تقنية التتبع Lighthouse التي ستطلق العام القادم، وذلك نظرا لإمكانية توسيع وظائف النظارة من خلال الوحدات التركيبية.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية ستطلق نظارتها الجديدة في الأسواق في أكتوبر القادم بسعر يصل إلى 699 دولار أمريكي.

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