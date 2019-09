ساعدت صورة تم نشرها على موقع فيسبوك سيدة في العثور على كلبها بعد أن فقدته قبل 4 سنوات.

حيث نشر أحد الأشخاص صورة لكلب وعلق عليها أرى هذا الكلب في نفس المكان كل يوم، ويبدو أنه ينتظر شخصا ما.

وعلى الفور انتشرت الصورة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها العديد من الأشخاص، حتى إن امرأة قالت إنها عثرت على الكلب على أحد الطرقات في مدينة هون كاين التايلاندية، وكان في حال مزرية للغاية، فقامت بأخذه إلى منزلها، واعتنت به.

ولكنه اختفى من المنزل بشكل مفاجئ لتعود وتجده واقفا في المكان الذي عثرت عليه فيه، لتقوم بإحضار الطعام له بين حين وآخر.

وساهم الانتشار الكبير للصورة في مساعدة صاحبة الكلب على التعرف عليه، حيث شاهدت ابنة صاحبة الكلب الصورة وقالت لوالدتها نانغ نوي سيتسيارن البالغة من العمر 64 بأن هذا الكلب يشبه كلبهم بونبون الذي فقدوه منذ 4 سنوات.

وبالفعل ذهبت الأم وابنتها إلى مكان وجود الكلب، والذي تعرف عليهما وسعد بعودتهما، ولكنه لم يذهب إلى المنزل معهما، وبقي مع المرأة التي اهتمت به، في حين أصبحت نانغ تزوره بين الحين والآخر.

The post “كلب وفي” يشغل رواد مواقع التواصل.. تعرف على قصته appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية