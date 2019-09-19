اختبارات قصيرة لمصداقية السير الذاتية على “لينكد إن” 

في إطار سعيها لتطوير موقع “لينكد إن” LinkedIn وجعله أكثر احترافية قامت الشركة المالكة للموقع بإطلاق ميزة جديدة أطلقت عليها اسم ميزة الاختبارات القصيرة.

ومن خلال هذه الميزة سيتم إجراء اختبارات قصيرة للأشخاص بالمهارات التي قاموا بوضعها في السيرة الذاتية الخاصة بهم، ومن ثم يتم توثيق نتائج الاختبار في ملفهم الشخصي.

ومن خلال هذه الاختبارات سيكون المستخدم متأكدا من امتلاكه المهارات اللازمة والتي تؤهله للعمل في المجالات التي قام بوضعها في سيرته الذاتية.

ووضعت الشركة المالكة لموقع “لينكد إن” عددا كبيرا من الاختبارات في مختلف المجالات كالبرمجة، التصميم وغيرها من المجالات.

وأتاحت الشركة للحاصلين على 70% في اختبارات المهارات إمكانية توثيق العلامة على حسابهم الشخصي.

وستساعد هذه الميزة أصحاب العمل على العثور على الأشخاص المناسبين لعملهم، فمن تجاوزت نسبته 70% في أي اختبار قادر على تقديم عمل ناجح في تخصصه.

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