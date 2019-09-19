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قرن شيطاني يظهر برأس رجل هندي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة غريبة من نوعها تمكن الأطباء في أحد المستشفيات الواقعة في مدينة ساغار الهندية من إزالة قرن شيطاني نما في رأس رجل هندي.

وقال الرجل الهندي شيام لال يداف البالغ من العمر 74 عاما إن القرن بدأ ينمو في رأسه منذ 5 سنوات حيث تعرض لضربة على رأسه.

ولم يعر الرجل الهندي أي أهمية للقرن في البداية، حيث كان يطلب من الحلاق إخفاء قرنه، ومن ثم يضع قبعة على رأسه لكي لا يكتشف الأمر.

وعندما وصل طول القرن إلى 10.2 سم قرر مراجعة المستشفى ليقوم الأطباء بإجراء عمل جراحي له لإزاله القرن من رأسه.

وبعد إزالة القرن قام الأطباء بتحليله ليتبين لهم بأنه مكون من الكيراتين التي تتكون منها الأظافر والشعر، وليس مرضا خبيثا.

وبرر الأطباء ظهور القرن بإصابة شيام بمرض القرن الشيطاني، والذي يعد حالة نادرة للغاية، وقال الأطباء إن القرن قد ينمو مجددا في حال تعرض شيام لأشعة الشمس لفترات طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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