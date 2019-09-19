قرن شيطاني يظهر برأس رجل هندي

في حادثة غريبة من نوعها تمكن الأطباء في أحد المستشفيات الواقعة في مدينة ساغار الهندية من إزالة قرن شيطاني نما في رأس رجل هندي.

وقال الرجل الهندي شيام لال يداف البالغ من العمر 74 عاما إن القرن بدأ ينمو في رأسه منذ 5 سنوات حيث تعرض لضربة على رأسه.

ولم يعر الرجل الهندي أي أهمية للقرن في البداية، حيث كان يطلب من الحلاق إخفاء قرنه، ومن ثم يضع قبعة على رأسه لكي لا يكتشف الأمر.

وعندما وصل طول القرن إلى 10.2 سم قرر مراجعة المستشفى ليقوم الأطباء بإجراء عمل جراحي له لإزاله القرن من رأسه.

وبعد إزالة القرن قام الأطباء بتحليله ليتبين لهم بأنه مكون من الكيراتين التي تتكون منها الأظافر والشعر، وليس مرضا خبيثا.

وبرر الأطباء ظهور القرن بإصابة شيام بمرض القرن الشيطاني، والذي يعد حالة نادرة للغاية، وقال الأطباء إن القرن قد ينمو مجددا في حال تعرض شيام لأشعة الشمس لفترات طويلة.

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