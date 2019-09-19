دراسة: البارسيتامول ضار بالحوامل

أثبتت دراسة قام بها علماء الطب في جامعة بريستول البريطانية وجود خطر كبير يسببه تناول الباراسسيتامول على الحوامل.

حيث خضع للدراسة حوالي 14 ألف طفل تناولت 43% من أمهاتهم الباراسيتامول خلال الشهر السابع من الحمل لتخفيف آلام الحمل.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم الباراسيتامول أصيبوا بفرط النشاط، وتشتت في الانتباه، وأكد الباحثون أن هذا الاضطراب يبدأ في الشهر الحادي عشر ويستمر حتى 11 عاما.

وقال الباحثون إن الأطفال الذكور كانوا أكثر تأثرا من الإناث، وأكدوا أن العوامل تختفي بعد سن 11.

وصرح الباحثون أن العوامل التي دفعت الأمهات لتناول هذا العقار لم يكن لها أي تأثير على نتائجه.

وطلبوا من الحوامل بتوخي الحذر، وعدم تناول هذا العقار إلا عند الضرورة وبموجب وصفة طبية.

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