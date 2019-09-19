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دراسة: البارسيتامول ضار بالحوامل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة قام بها علماء الطب في جامعة بريستول البريطانية وجود خطر كبير يسببه تناول الباراسسيتامول على الحوامل.

حيث خضع للدراسة حوالي 14 ألف طفل تناولت 43% من أمهاتهم الباراسيتامول خلال الشهر السابع من الحمل لتخفيف آلام الحمل.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم الباراسيتامول أصيبوا بفرط النشاط، وتشتت في الانتباه، وأكد الباحثون أن هذا الاضطراب يبدأ في الشهر الحادي عشر ويستمر حتى 11 عاما.

وقال الباحثون إن الأطفال الذكور كانوا أكثر تأثرا من الإناث، وأكدوا أن العوامل تختفي بعد سن 11.

وصرح الباحثون أن العوامل التي دفعت الأمهات لتناول هذا العقار لم يكن لها أي تأثير على نتائجه.

وطلبوا من الحوامل بتوخي الحذر، وعدم تناول هذا العقار إلا عند الضرورة وبموجب وصفة طبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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