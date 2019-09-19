شركة HP تطلق حاسوبا يزن 997 غراما بمواصفات “خارقة”

أماطت شركة HP الأمريكية اللثام عن حاسوب جديد ومتطور بمواصفات مميزة مخصص لرجال الأعمال أطلقت عليه اسم Elite Dragonfly.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel vPRO من الجيل الثامن، وسيأتي بتصميم بسيط وأنيق.

وصنعت الشركة هيكل الحاسوب الجديد بخليط خاص من الألمنيوم والمغنيزيوم، وسيبلغ وزنه 997 غراما.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز الجديد بشاشة لمسية مقاس 13 بوصة، وتتميز الشاشة بقدرتها على العمل مع أقلام HP الذكية، وعلى عرض فيديوهات بدقة 4K وFull HD، كما تتميز بقابليتها للطي بزاوية 360 درجة، الأمر الذي يحول الحاسوب إلى جهاز لوحي.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على ذاكرة داخلية بسعة 2 تيرا، وذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغا بايت.

أما بطارية هذا الجهاز فستجعله قادرا على العمل لمدة 16.5 ساعة بشكل متواصل، كما سيحتوي الجهاز على مستشعر للبصمات، وكاميرا ويب متطورة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومزودة بخاصية التعرف على الوجوه، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق جهازها الجديد في الأسواق في 25 أكتوبر القادم بسعر يصل إلى 1500 دولار أمريكي.

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