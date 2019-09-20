شاهد 13 فيلم لستيفن كينغ واربح 1300 دولار!

أعلنت محطة USDish الأمريكية عن مسابقة بعنوان التجربة الأكثر ترويعا هذا الموسم بجائزة قيمتها 1300 دولار أمريكي.

وقالت المحطة إن الفوز بالجائزة المذكورة يتطلب حضور 13 فيلم رعب من تأليف روائي الرعب الشهير ستيفن كينغ.

ولن يكون حضور الأفلام كافيا، بل يجب أن يقوم المتسابق بسرد أي تفصيل في الفيلم يطلب منه سردها بشكل صحيح لإثبات أنه تابعها بتركيز.

وقالت المحطة أنها ستراقب معدل تسارع نبضات قلب المشاركين في المسابقة، ونمط نومهم، وعدد مرات قفزهم خوفا.

وأكدت المحطة أن المسابقة ستشمل 13 فيلما من أهم أفلام الرعب التي ألفها ستيفن كينغ ومن أبرز هذه الأفلام كاري، IT، بالإضافة إلى ذا ميست وغيرها من الأعمال.

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