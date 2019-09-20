تناول الجبن يوميا يحمي الأوعية الدموية من التلف

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن تناول الجبن يوميا ضمن النظام الغذائي يحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن تناول مستويات عالية من ملح الطعام.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ولاية بنسلفانيا، ونشرت في مجلة التغذية (Journal of Nutrition) العلمية.

وأوضح الباحثون أن الصوديوم (الموجود في ملح الطعام والعديد من الأغذية) معدن مهم للجسم البشري إذا تم تناوله بكميات صغيرة، إلا أن الكثير من الصوديوم يرتبط بعوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بأن لا يزيد مأخوذ الصوديوم عن 2300 ملليغرام (ما يعادل ملعقة صغيرة أو أقل من ملح الطعام) يوميا، في حين يفضل أن تكون كمية الصوديوم حوالي 1500 ملليغرام للبالغين يوميا.

وللوصول إلى نتائج البحث، راقب الفريق 11 شخصا بالغا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، واتبع هؤلاء الأشخاص 4 أنظمة منفصلة من الغذاء لمدة 8 أيام لكل نظام.

وكان النظام الغذائي الأول منخفض الصوديوم أو ملح الطعام، ولا يوجد فيه الجبن، في حين كان النظام الثاني منخفض الصوديوم وكانت نسبة الجبن مرتفعة، أما الثالث فكان عالي الصوديوم ولا يحتوي على الجبن، في وقت كان فيه النظام الرابع عالي الصوديوم مع نسب مرتفعة من الجبن.

وتضمنت الوجبات الغذائية منخفضة الصوديوم حوالي 1500 ملليغرام من الملح يوميا، بينما تضمنت الوجبات الغذائية عالية الصوديوم 5500 ملليغرام من الملح يوميا. وتضمنت الوجبات الغذائية الغنية بالجبن ما يعادل 170 غراما، مقسمة على 4 وجبات يوميا، واحتوت على أنواع مختلفة من الجبن يوميا.

وفي نهاية كل نظام غذائي استمر لمدة 8 أيام، أجرى الباحثون اختبارات لقياس وظائف الأوعية الدموية لدى المشاركين.

وخضع المشاركون أيضا لمراقبة ضغط الدم، وقدموا عينة بول للتأكد من أنهم استهلكوا الكمية الصحيحة من الملح طوال الأسبوع.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي عالي الجبن كان له تأثير واضح على الأوعية الدموية في حمايتها من التلف الناجم عن تناول أغذية عالية الملح، ولم يظهر ذلك التأثير لدى المجموعة التي تناولت أغذية عالية الملح لكن لا تحتوي على الجبن.

وقالت قائدة فريق البحث الدكتورة بيلي ألبا إن “هذه النتائج قد تساعد الناس على تحقيق التوازن بين الطعام ذي المذاق الجيد مع التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن تناول الكثير من الملح”.

وأضافت أن استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم يسبب زيادة في الجزيئات الضارة بصحة الأوعية الدموية وصحة القلب بشكل عام، لكن الجبن يحتوي على مضادات الأكسدة التي تفكك تلك الجزئيات الضارة، وتسهم في وقاية الأوعية الدموية من مخاطر تناول الملح بكميات كبيرة.

المصدر: وكالة الأناضول

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