نجوم الفن “تلمع” بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

شهد يوم أمس افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري، العربي، والعالمي.

وقدمت الفنانة السورية الشابة فايا يونان أغنية الافتتاح والتي حملت اسم بنلف، والتي رثت من خلالها نجوم الفن الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام الفترة الماضية كمحسنة توفيق، فاروق الفيشاوي، سيد سعيد وغيرهم، وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من الجمهور.

كما تم منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة الفلسطينية مي مصري، وتم عرض فيلم آد أسترا من بطولة براد بيت وتومي لي جونز وإخراج جيمس غراي ليكون أولى الأفلام التي تعرض في المهرجان.

وعبر مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي عن سعادته بسبب قدرة المهرجان على جذب عدد كبير من النجوم والمشاهير، وأكد على أن الدورة الرابعة من المهرجان ستقام في قصر المؤتمرات الذي يتم تحضيره ليكون جاهزا في الموسم القادم.

ويُشارك 80 فيلما في المسابقات الرسمية للمهرجان هذا العالم مُنوّعة بين أفلام قصيرة، وأفلام تسجيلية وروائية، تتنافس جميعها على جوائز تبلغ قيمتها 224 ألف دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية