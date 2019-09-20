لصاقة عوضاً عن الإبرة.. جديد الطب لعلاج الإنفلونزا

نجح باحثون أمريكيون من ابتكار لصاقة مضادة للأنفلونزا يمكن وضعها على اليد عوضا عن الإبرة.

وأكد الباحثون التابعون لجامعة روتشستر الأمريكية أن التجارب التي قاموا بها على الفئران المخبرية أثبتت فعالية هذه اللصاقه، وبالتالي أصبح بإمكان الجميع استخدامها عوضا عن الإبر التي تثير الخوف والرعب في قلوب الأطفال.

وستأتي اللصاقة الجديدة بحجم مماثل للصاقة الجروح العادية، وستحتوي على عدد من البروتينات التركيبية القادرة على اختراق الجلد والوصول إلى داخل جسم الطفل من أجل تقديم الجرعة له.

وأكد الباحثون أن اللصاقه لم تترك أي أثر على الفئران، ومن غير المتوقع أن تترك آثارا على يد الأطفال.

يذكر أن الباحثون سيقومون بتجارب موسعة على الحيوانات ليتأكدوا من فعالية اللصاقة وعدم وجود أي آثار جانبية لها قبل أن يبدأوا بتجريبها على الإنسان.

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