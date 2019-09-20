غوغل تضيف صوتا جديدا لمساعدها الصوتي بـ9 لغات

في إطار سعيها لتطوير مساعدها الصوتي عمدت شركة غوغل الأمريكية إلى إضافة صوت ثاني لمساعدها الصوتي بـ9 لغات مختلفة هي الإيطالية، الألمانية، النروجية، الكورية، اليابانية، الفرنسية، الهولندية، والإنجليزية الهندية والبريطانية.

وقالت الشركة الأمريكية بأن الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على استخدام المساعد الصوتي على نطاق واسع في كافة أنحاء العالم.

ولجأت غوغل إلى تقنية Wave net الخاصة بشركة الذكاء الصناعي البريطانية، لتصميم الأدوات الخاصة بهذه التقنية، لتجعلها تبدو طبيعية.

وستلجأ غوغل إلى الألوان عوضا عن الأسماء لتحديد اللغات، فبمجرد تشغيل المساعد لأول مرة يتم تخصيص لون بشكل عشوائي للغة التي يختارها، ومن أهم الألوان التي وفرتها جوجل لهذه الميزة الأحمر، البرتقالي، الأخضر، والأصفر.

وأكدت غوغل أن ميزة الصوت الثاني أصبحت متاحة للمستخدمين في كافة أنحاء العالم منذ 18 سبتمبر الجاري.

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