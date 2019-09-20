ما ردّ زوكربرغ على طلب الحكومة شراء “واتساب وإنستغرام”؟

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ اجتماعا في البيت الأبيض، وصفته الشركة في بيان لها بالـ”جيد والبناء”، وقال عنه ترامب إنه “لقاء جيد” دون أي تفاصيل أخرى حول فحوى المحادثات.

وتخللت زيارة زوكربرغ إلى واشنطن لقاءات خاصة مع أعضاء في الكونغرس، رفض فيها بيع واتساب وإنستغرام والخضوع لتدقيق مستقل بشأن الرقابة من قبل الحكومة الأمريكية، بحسب ما غرد به السيناتور الجمهوري جوش هولي، أحد كبار منتقدي فيسبوك، عقب لقاء مغلق جمعه مع مارك، واصفا المناقشة بأنها صريحة.

بينما قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن زوكربرغ وأعضاء في الكونغرس تطرقوا إلى “مواضيع كثيرة” ولا سيما حماية البيانات الشخصية والشفافية والمضامين العنصرية وسبل التثبت بشكل أفضل من الهويات فضلا عن العملات المشفرة.

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