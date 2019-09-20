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“لوجيتك” السويسرية تُعلن عن فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة لوجيتك السويسرية النقاب عن فأرة لاسلكية جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم G 604 Light speed.

وستحتوي الفأرة الجديدة على 6 أزرار للإبهام بالإضافة إلى مستشعر Hero 16K الذي يتميز بالدقة الكبيرة.

ويمكن للمستخدم وصل الفأرة بالأجهزة الأخرى لاسلكيا من خلال تقنية البلوتوث وتقنية Light speed، ويستطيع المستخدم التنقل بين التقنيتين بضغط زر، والتحكم بحاسوبين مكتبيين بنفس الوقت.

واحتوت الفأرة الجديدة على بطارية من نوع AA تعمل لمدة 240 ساعة في وضع اللعب اللاسلكي بتقنية Light speed، في حين ستعمل لمدة خمسة أشهر ونصف عند تشغيل تقنية البلوتوث.

الجدير بالذكر أن لوجيتك ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق في أكتوبر القادم بسعر يصل إلى 100 يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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