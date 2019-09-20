“لوجيتك” السويسرية تُعلن عن فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب

رفعت شركة لوجيتك السويسرية النقاب عن فأرة لاسلكية جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم G 604 Light speed.

وستحتوي الفأرة الجديدة على 6 أزرار للإبهام بالإضافة إلى مستشعر Hero 16K الذي يتميز بالدقة الكبيرة.

ويمكن للمستخدم وصل الفأرة بالأجهزة الأخرى لاسلكيا من خلال تقنية البلوتوث وتقنية Light speed، ويستطيع المستخدم التنقل بين التقنيتين بضغط زر، والتحكم بحاسوبين مكتبيين بنفس الوقت.

واحتوت الفأرة الجديدة على بطارية من نوع AA تعمل لمدة 240 ساعة في وضع اللعب اللاسلكي بتقنية Light speed، في حين ستعمل لمدة خمسة أشهر ونصف عند تشغيل تقنية البلوتوث.

الجدير بالذكر أن لوجيتك ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق في أكتوبر القادم بسعر يصل إلى 100 يورو.

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