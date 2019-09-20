نمر طليق ينشر الرعب في مدينة ليل الفرنسية

أثار نمر أسود ظهر بشكل مفاجئ على أسطح مدينة ليل الفرنسية الذعر بين السكان، الذين سارعوا لإبلاغ السلطات الفرنسية.

واستجابت فرق الطوارئ للبلاغ، وقامت بالذهاب إلى المنطقة المحددة لتعثر على نمر أسود يحاول إنشاء مكان للإقامة فوق أسطح أحد المنازل.

وقال رجال الطوارئ إن النمر الأسود كان يمر بجوار النوافذ المغلقة بشكل سريع وكأنه شبح، الأمر الذي دفعهم لوضع خطة لإمساكه دون إلحاق أي ضرر به.

وبالفعل تمكن رجال الطوارئ من الإحاطة بالنمر الأسود من كافة الاتجاهات الأمر الذي دفعه إلى الدخول لأحد المنازل، لتتم محاصرته به، حيث تم إطلاق سهم مخدر عليه، ومن ثم وضع في قفص، ونقل إلى إحدى حدائق الحيوان.

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