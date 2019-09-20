بريطانية تخسر 70 كيلوجراما من وزنها بطريقة غريبة!

عانت البريطانية كلير ويليامز البالغة من العمر 44 من مشاكل عديدة بسبب وزنها الزائد الذي وصل إلى 140 كيلو غراما.

وقالت كلير إن تناولها الخبز بشكل مستمر مع كل وجبة ساهم في زيادة وزنها بهذه الطريقة.

وتركت زيادة الوزن هذه آثارا سلبية على المرأة البريطانية، حيث فقدت ثقتها بنفسها، وأصبحت تجد نفسها محرجة أمام زميلاتها وخطيبها، كما عجزت عن ممارسة النشاطات الرياضية.

وعندما قررت الزواج من خطيبها ماثيو اتخذت قرارا مهما في حياتها ساعدها على خسارة نصف وزنها، حيث قررت الامتناع عن تناول الخبز.

وبالفعل نجحت كلير في إنقاص وزنها من 140 كيلو إلى 70 لتتمكن من الزواج من خطيبها ماثيوا في شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد عام فقط من امتناعها عن تناول الخبز.

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