شركة Lenovo تطلق هاتفها الجديد بنهاية الشهر

أماطت شركة Lenovo الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Lenovo K10Note.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 632 ثماني النوى، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة HD مقاس 6.22 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل و3 كاميرات خلفية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة بدقة 5 ميغا بيكسل.

وتم تصميم الجهاز لتكون ذاكرته الداخلية بسعة 64 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن التقارير توقعت طرح لينوفو لهاتفها الجديد يوم 29 سبتمبر الجاري، دون أن تستطيع الكشف عن السعر المتوقع لهذا الهاتف.

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