نصائح للتعامل مع أمراض فصل الخريف

تنتشر وتزداد معاناة الحساسية الموسمية في فصل الخريف، وتشهد المراكز الصحية والعيادات الطبية ازدحاما، فهذا يشكوا من حكة شديدة في الأنف وانسداده مع رشح، وذاك يشكوا من حرقة في العين ودموع غزيرة، وآخر يشكوا من ضيق التنفس وسعال دائم وكثير من الناس يعانون من حكة واحمرار الجلد، وحتى الجهاز العصبي يصاب أيضا بالحساسية، ما يدهش الكثيرين إذا علموا بهذا النوع من الحساسية.

وهذه بعض النصائح الطبية‏ للتعامل مع فصل الخريف ووقاية نفسك وأسرتك من الأمراض:

– يجب أن تعوّد نفسك وتعلّم أبناءك ضرورة غسل اليدين بعد كل مصافحة والحرص على عدم لمس الوجه والعينين والأنف حتى لا يسبب ذلك نقل الأمراض.

– أخذ قسط كافٍ من الراحة وألا يقل النوم عن 8 إلى 10 ساعات يوميًا؛ لبناء جهاز مناعي قوي.

– يجب الحرص على تناول الكثير من الأطعمة الصحية وتحديدًا الخضراوات والفاكهة وتحديدًا ما يحتوي على فيتامين سي؛ لمقاومة نزلات البرد.

– الالتزام بممارسة الرياضة.

– يجب عدم التعرض لتيارات هواء شديدة خاصة بعد الاستحمام وبعد ممارسة الرياضة بسبب العرق.

– ينبغي الابتعاد عن التدخين والمدخنين والحرص على تجنب الأماكن التي يعلو فيها دخان حرق قش الأرز.

– الحرص على وجود مناديل مطهرة على الدوام في حقيبة الخروج للحفاظ على النظافة العامة.

– يجب الابتعاد عن المرضى بأمراض فيروسية معدية، والعزلة عند الإصابة.

– الحرص على النظافة الشخصية ونظافة الوجه والفم والأسنان واليدين وقص الأظافر حتى لا تجمع كثيرًا من الجراثيم وتنقل الكثير من الأمراض المعدية.

– ضرورة تناول وجبة الإفطار يوميًا مهما كان حجم المشاغل.

– يجب التقليل من تناول الشاي والقهوة وتحديدًا على معدة فارغة.

– تناول الكثير من المشروبات الساخنة وتحديدًا المشروبات العشبية المفيدة ومنها الزنجبيل والقرفة واليانسون والنعناع والكروايه والليمون الدافئ، وكذلك حساء الدجاج بالليمون.

– يجب الابتعاد عن الأماكن الضيقة المغلقة والحرص على تهوية المنزل وأماكن العمل بشكل جيد.

– لبس ملابس قطنية طرية غير ثقيلة بأكمام طويلة وذات فتحة صدر ضيقة.

– لا تنسي القبعة خاصة لطفلك الرضيع لحماية بها رأسه وأذنيه من البرد.

– تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.

– لا مانع من بدء ارتداء الجوارب أو على الأقل الخف في المنزل فالسير حافيًا أمر سيء للغاية ويسبب البرود

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المصدر: طقس العرب

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