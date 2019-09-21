تحذير خطير للفتيات.. هذا ما تفعله الـ”مسكارا” بأعينكنّ

طالبت خبيرة البصريات البريطانية سيري سميث غينيس النساء بعدم وضع المسكارا بشكل يومي ومتكرر نظرا لأضرارها على صحة العين.

وقالت سيري إن استخدام المسكارا بشكل يومي يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية التي تغطي سطح العين بسبب القوام الليفي التي تتمتع به المسكرة، وفي حال حدوث هذا التلف فإن الدموع ستتبخر بشكل سريع مما يؤدي إلى حدوث تهيج في العين.

وحذرت سيري النساء من وضع مستحضرات تجميلية كثيرة حول العين، لأن هذه المستحضرات ستنتقل بسهولة إلى داخل العين وستعمل على تهيجها، كما أكدت على الضرر الذي يتركه استخدام مستحضرات التجميل بكثرة على البشرة.

وطلبت خبيرة التجميل من النساء عدم استخدام عبوة المسكارا لأكثر من 3 أشهر، ومحاولة التقليل منها قدر الإمكان، لأنها تعمل على نقل الجراثيم إلى العين في كل مرة توضع فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية