تويتر تطلق ميزة جديدة في اليابان وأمريكا

في إطار سعيها لتطوير موقع تويتر قامت الشركة الأمريكية المالكة للتطبيق الشهير بإطلاق ميزة جديدة في اليابان وأمريكا تتيح من خلالها للمستخدمين إخفاء الردود الموجودة على تغريداتهم، ومنعها من الظهور إلى الآخرين.

وأكدت تويتر اتخاذها هذا القرار بعد نجاح الفترة التجريبية للميزة في كندا، على أن تقوم بإتاحة الميزة للدول الأخرى بشكل تدريجي.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على إخفاء بعض الرود، على أن يكون بإمكان المستخدمين رؤية الردود المخفية في حال قاموا بالضغط على زر إظهار التغريدات المخفية.

وقالت تويتر إن هدفها من إطلاق هذه الميزة جعل المستخدمين يفكرون جيدا قبل أن يقوموا بكتابة تغريداتهم، ولكي تضع حدا للتغريدات المسيئة والتي تحتوي على كلام غير أخلاقي.

من جهة أخرى قال المستخدمون إن هذه الميزة ستقتل متعة تويتر لأنها ستتيح لصاحب التغريدة قمع كافة الآراء المخالفة لرأيه، وبالتالي ستمنع تبادل وجهات النظر.

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