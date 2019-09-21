أشارت دراسة قام بها المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا إلى أن السعال الدموي قد يشير إلى أمراض خطيرة.

وطالب المركز الألماني الناس بعدم إهمال هذا الأمر ومراجعة الطبيب عند ظهور دم مع السعال أو البلغم، وذلك لأن السعال أو البلغ المصحوب بدم يدل على وجود جسم غريب في المسالك التنفسية، أو قد يدل على إصابة الشخص بإحدى الأمراض التالية: التهاب الشعب الهوائية، السل، خراج بالرئة، الالتهاب الرئوي، وسرطان الرئة.

وأكد المركز الألماني أن مراجعة الطبيب بشكل فوري تساعد على تحديد سبب وجود الدم، وتقديم العلاج المناسب للشخص وحمايته من المضاعفات التي من الممكن أن تحدث في حال أهمل السعال الدموي.

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