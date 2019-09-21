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السعال الدموي قد يشير إلى أمراض خطيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت دراسة قام بها المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا إلى أن السعال الدموي قد يشير إلى أمراض خطيرة.

وطالب المركز الألماني الناس بعدم إهمال هذا الأمر ومراجعة الطبيب عند ظهور دم مع السعال أو البلغم، وذلك لأن السعال أو البلغ المصحوب بدم يدل على وجود جسم غريب في المسالك التنفسية، أو قد يدل على إصابة الشخص بإحدى الأمراض التالية: التهاب الشعب الهوائية، السل، خراج بالرئة، الالتهاب الرئوي، وسرطان الرئة.

وأكد المركز الألماني أن مراجعة الطبيب بشكل فوري تساعد على تحديد سبب وجود الدم، وتقديم العلاج المناسب للشخص وحمايته من المضاعفات التي من الممكن أن تحدث في حال أهمل السعال الدموي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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