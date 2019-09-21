المشاهير وعائلاتهم.. قصص غريبة وحزينة

يشكل عالم المشاهير العائلي مكانا خصبا لرواية العديد من القصص التي تتعلق بالمشاهير وبحياتهم قبل الشهرة وبعدها.

ويحاول العديد من المشاهير من فنانين وإعلاميين ورياضيين، إبعاد حياتهم الخاصة عن أضواء الشهرة، كي لا تتأثر مسيرتهم الفنية بأي مشاكل شخصية أو عائلية، ولكي ينعموا بقليل من الراحة والخصوصية بعيدا عن عالم الشهرة.

في حين لا يمانع بعض المشاهير الحديث عن أمورهم الشخصية وعلاقتهم بعائلاتهم أمام وسائل الإعلام.

ونطالع في عالم المشاهير قصصا متناقضة حول علاقة المشاهير بعائلاتهم تراوحت ما بين القطيعة والبعد وما بين الحب والوفاق، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال السطور القادمة.

1- رونالدو ووالدته:

منع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والدته دولوريس أوليفيرا البالغة العمر 65 عاما من متابعة مبارياته المهمة، وذلك نتيجة لانفعالها الشديد، كما طلب النجم البرتغالي من أصدقائه البقاء برفقتها خلال مشاهدتها لأي مباراة له، حرصا على سلامتها.

2- ملحم زين و”ضلي ضحكي”:

أكد الفنان اللبناني ملحم زين أن قصة الأغنية تدور حول فيوليت مرجان شقيقة كاتب الأغنية فادي مرجان، والتي فقدت بسمتها بعد إصابتها بمرض السرطان، وحاول فادي من خلال كتابة كلمات الأغنية إعادة البسمة لها إلا أن الموت خطفها قبل أن تتم كتابة الأغنية، وبعد أن انتهى الكاتب من تأليف الأغنية قام ملحم زين بغنائها وإهدائها لروح فيوليت.

3- قصة كاظم الساهر مع والده:

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية والدي الطيب في ألبوم الحب المستحيل الذي صدر نهاية العام 1999، وأهدى القيصر الأغنية لروح والده الذي توفي في العام 1999 دون أن يتمكن من رؤيته أو حضور جنازته لأنه كان ممنوعا من دخول العراق في ذلك الوقت، وحملت كلمات الأغنية التي كتبها كريم العراقي مشاعر احترام وإجلال للأب بالإضافة لحديثها عن مكانة الأب في العائلة، وتضحياته الكثيرة في سبيل سعادة عائلته.

4- الجسمي الوفي:

لا يزال الفنان الإماراتي حسين الجسمي يتذكر أمه التي رحلت في العام 2008، وخالته التي توفيت في العام 2017، والتي يعتبرها أمه الثانية، حيث ينشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر العديد من العبارات التي تعبر عن مكانة أمه وخالته في حياته، وعن تأثير غيابهما على حياته.

ونشر الفنان الإماراتي مؤخرا عبارة السعادة أمي والحزن غيابها، كما أدى أغنية أمي التي عبر من خلالها عن تأثير أمه في حياته، بالإضافة إلى أغنية بحبك وحشتيني والتي عبر من خلالها عن شوقه الكبير لوالدته.

5- ممثل هادئ يقتل والده:

تفاجأ الوسط الفني التركي عام 2015 بالجريمة التي قام بها الممثل المعروف بهدوئه أورهات شيمشك، حيث قام بقتل والده من خلال توجيه 32 طعنة له، ومن ثم قام بتسليم نفسه بدون وجود أي سبب واضح لارتكاب مثل هذه الجريمة.

من جانبها بررت والدته جريمته بتوقفه عن تناول الأدوية الخاصة بعلاجه النفسي لمدة 3 أشهر، مما جعله مضطربا نفسيا.

6- أنريكي ومرض ابنته:

أثار اعتذار المدرب الإسباني لويس أنريكي عن إكمال مشواره كمدرب للمنتخب الإسباني لأسباب عائلية العديد من التساؤلات، حيث أثيرت إشاعات حول إصابتها بمرض السرطان، قبل أن يعلن مؤخرا وفاة ابنته تشانا البالغة من العمر 9 سنوات بعد معاناتها من مرض السرطان، وصرح بأن ابتعاده عن تدريب المنتخب كان بسبب مرض ابنته، حيث رغب في البقاء بالقرب منها خلال فترة صراعها مع المرض الخبيث.

7- تيفاني هاديش تنفذ وصية غريبة:

ارتدت الأميركية من أصول أريتيرية تيفاني هاديش فستان يمثل الزي التقليدي لأريتريا كانت قد ارتدته في جنازة والدها في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2018، وعند سؤالها عن سبب ارتداء نفس الفستان، قالت بأنها تنفذ وصية والدها الرحال، الذي طلب منها ارتداؤه لترفع اسم بلدها الأصلي عاليا، وأكدت على أن والدها كان واثقا بإمكاناتها وبقدرتها على البروز والنجاح.

8- كروز يمدح والدته وينتقد والده:

تحدث الممثل الأميركي المشهور توم كروز عن معاناته كثيرا خلال طفولته بسبب والده غير المسؤول، حيث قال كروز بأن والده كان عصبيا وفظا، كما كان كثير التنقل بسبب عدم استقراره في عمل ما.

ومن جهة أخرى أشاد كروز بأمه، ووصفها بالمرأة الشجاعة لأنها طلبت الطلاق من والده، وأكد أنه لم يرَ والده بعد طلاق والدته إلا مرة واحدة كانت بعد 10 سنوات حيث ذهب إلى المستشفى لوداع والده الذي كان يحتضر بسبب إصابته بمرض السرطان.

9- جينفير أنيستون تقاطع والدتها:

قاطعت الممثلة الأمريكية جينفير أنيستون والدتها نانسي دو لمدة خمس سنوات بسبب حديث والدتها عن مشاكلهن الخصوصية في كتاب سيرة حياتها، ولم تقم جينفر بدعوة والدتها إلى حفل زفافها حتى، وفي العام 2016 وبعد 5 سنوات من القطيعة صفحت جينفر عن والدتها المريضة والتقت بها مجددا، وبعد هذا اللقاء بأسبوعين توفيت والدتها عن عمر يناهز 79 عاما.

10- الليبي علي قدارة يُطرد من المنزل لسبب غريب:

تعرض الفنان الليبي علي سالم قدارة، الذي لعب دور وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه عم الرسول الكريم في فيلم الرسالة الشهير، للطرد من المنزل عقب رؤية والدته العجوز للفيلم، حيث اعتقدت أن ابنها هو من قام بالجريمة، ولم تجعله يدخل المنزل مجددا إلا بعد أن استعان بعدد من الشيوخ الذين قالوا لها إن هذا المشهد تمثيل، وأن مخرج الفيلم اختار ابنها الذي يعمل كفني كهرباء في الفندق الذي تواجد به المخرج العقاد لأداء هذا الدور.

يذكر أن قدارة لم يظهر في الفيلم سوى في مشهد واحد، ولم يخض أي تجربة في عالم التمثيل قبل فيلم الرسالة.

11- الهوني يكشف سر أغنية “مش متخيل”:

تحدث المغني الليبي عن أيمن الهوني عن الأسباب التي دفعته لكتابة أغنية مش متخيل، وقال إن صديق عمره الدكتور جلال عقوب طلب منه العودة إلى عالم الغناء بعد انقطاعه عنه بسبب وفاة والده، والخروج من العزلة التي وضع نفسه فيها، ليقوم بمجاملته وأخذ القيثارة ليجود بأغنية مش متخيل التي حققت نجاحا كبيرا، والتي عاد من خلالها إلى الساحة الفنية.

12- راغب علامة يعتبر نفسه “أبا مثاليا”:

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة الملقب بـ”سوبر ستار” عن سر علاقته الناجحة بولديه، وقال الفنان اللبناني بأن الأبوة فن، وأكد على أنه قريب جدا من نجليه، وبأنه يعاملهما كصديق لهما، وقال راغب إنه يسير على طريقة والده الراحل التي اتبعها في تربيته وتربية إخوته.

13- تامر حسني وطفولة قاسية:

كشف الفنان المصري عن تجارب صعبة مر بها خلال طفولته بسبب هجر والده للعائلة لمدة 20 عام، والزواج من امرأة أخرى، الأمر الذي جعل النجم المصري يعمل في السوبر ماركت، بالإضافة إلى ذلك كان يعاني في المدرسة نظرا لعدم قدرته على دفع أقساطها، واستمر الخلاف بين تامر ووالده لمدة طويلة، وانتهى الخلاف بدعوة تامر لوالده لحضور حفل زفافه على المغربية بسمة بوسيل، وخلال الحفل قام بتقبيل رأسه معلنا نهاية الخلافات بينهما.

14- أصالة نصري وأشقائها:

عانت الفنانة السورية أصالة نصري من خلافات عديدة مع إخوتها، حيث وصف أخوها أيهم زواجها بالمخرج طارق العريان بالمتسرع، لأنه جاء بعد يومين من انتهاء عدتها بعد طلاقها من زوجها الأول أيمن الذهبي، كما اتهمها بتوريطه بقضية تزوير قبل أن تفسخ عقدها مع شركة الفرسان.

أما شقيقتها ريم فقالت إن أختها تأمر الشعراء والملحنين بعدم التعامل معها بعد أن قررت دخول عالم الفن، من جانبها قالت أصالة إنها لا ترغب في أن تدخل أختها عالم الفن نظرا للمشاكل الموجودة فيه.

15- أنغام تقاطع والدها:

يعد الخلاف بين الفنانة أنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان من أشهر الخلافات في الوسط الفني، ونشأ هذا الخلاف بسبب زواجها من دون موافقة والدها، وباءت جميع المحاولات لإصلاح العلاقة بين الطرفين بالفشل، حيث قال والدها إنها تقوم بتشويه صورته لكي لا تسأل عن الألحان التي قدمها لها في بداية مسيرتها الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية