“فيفو” تطلق هاتفا جديدا بكاميرا مميزة

كشفت شركة فيفو الصينية عن جهاز هاتف جديد بكاميرا منبثقة أطلقت عليه اسم V17 PRO.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 675 الحديث والمتطور ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة وبدقة +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة ومزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 32 ميغا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستأتي رباعية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، والثالثة 8 ميغا بيكسل، في حين ستبلغ دقة الكاميرا الرابعة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت، أما البطارية فستأتي بسعة 4100 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط.

الجدير بالذكر أن فيفو أطلقت هذا الهاتف في الأسواق الهندية بسعر يصل إلى 425 دولارا أميركيا.

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