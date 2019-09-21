سامسونغ تكشف عن جهاز لوحي بـ”معايير عسكرية”

أعلنت شركة سامسونغ الكورية تفاصيل جهازها اللوحي الجديد الذي اعتبرته مناسبا للاستخدامات الشاقة، وأطلقت عليه اسم Galaxy Tab Active Pro.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن جهازها الجديد يستوفي كافة الشروط والمعايير العسكرية الأميركية MIL-STD-810G، بالإضافة إلى مقاومته للماء والغبار وفق معيار IP68.

وسيعمل الجهاز اللوحي بمعالج كواكوم رباعي النوى يعمل بسرعة تصل إلى 2 غيغا هيرتز، ونظام تشغيل غوغل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز بشاشة مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت، أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 7600 ميلي أمبير.

وأكدت الشركة الكورية أنها ستدعم نظام التشغيل لـ4 سنوات على أقل تقدير، بالإضافة إلى دعمها لوضع سطح المكتب.

الجدير بالذكر أن سامسونغ لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الجهاز في الأسواق، كما لم تكشف عن سعره.

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