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طفلة ترضع القهوة بدل الحليب.. ماذا حل بها؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطر المواطن الإندونيسي ساري الدين وزوجته أنيتا إلى إرضاع طفلتهما خديجة هاورا البالغة من العمر سنة وشهرين القهوة المخمرة رخيصة الثمن عوضا عن الحليب الذي لا يملكان ثمنه.

وقالت أنيتا التي تعيش مع زوجها في قرية تورنو ليما إنها بدأت بإرضاع طفلتها القهوة عوضا عن الحليب منذ أن أصبح عمرها 6 أشهر، دون أن يؤثر هذا الأمر على صحتها ونموها، حيث أكدت الأم على أن طفلتها تنمو بشكل طبيعي.

وصرحت الأم أن ابنتها اعتادت على شرب القهوة حتى أصبحت عاجزة عن النوم إذا لم تشربها.

من جانبه قال الأب إن دخله ودخل زوجته اليومي من العمل في مزرعة النخيل لا يكفي ثمنا للحليب، حيث يصل إلى حوالي دولار ونصف فقط.

يذكر أن مسؤولين من وزارة بوليوالي ماندار الصحية قاموا بزيارة العائلة وأجروا فحوصات للطفلة الصغيرة، وقدموا للعائلة حليبا وطلبوا من الأبوين التوقف عن إعطاء القهوة لطفلتهما نظرا لضررها الكبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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