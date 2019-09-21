طفلة ترضع القهوة بدل الحليب.. ماذا حل بها؟

اضطر المواطن الإندونيسي ساري الدين وزوجته أنيتا إلى إرضاع طفلتهما خديجة هاورا البالغة من العمر سنة وشهرين القهوة المخمرة رخيصة الثمن عوضا عن الحليب الذي لا يملكان ثمنه.

وقالت أنيتا التي تعيش مع زوجها في قرية تورنو ليما إنها بدأت بإرضاع طفلتها القهوة عوضا عن الحليب منذ أن أصبح عمرها 6 أشهر، دون أن يؤثر هذا الأمر على صحتها ونموها، حيث أكدت الأم على أن طفلتها تنمو بشكل طبيعي.

وصرحت الأم أن ابنتها اعتادت على شرب القهوة حتى أصبحت عاجزة عن النوم إذا لم تشربها.

من جانبه قال الأب إن دخله ودخل زوجته اليومي من العمل في مزرعة النخيل لا يكفي ثمنا للحليب، حيث يصل إلى حوالي دولار ونصف فقط.

يذكر أن مسؤولين من وزارة بوليوالي ماندار الصحية قاموا بزيارة العائلة وأجروا فحوصات للطفلة الصغيرة، وقدموا للعائلة حليبا وطلبوا من الأبوين التوقف عن إعطاء القهوة لطفلتهما نظرا لضررها الكبير.

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