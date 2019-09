وباء الكوليرا ينتشر بسرعة في السودان ويفتك بـ124 شخص

كشفت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في البلاد إلى 124 حالة، غالبيتها في ولاية النيل الأزرق.

حيث قالت الوزارة في بيان لها إنه تم رصد الوباء في ولايتي النيل الأزرق وسنار، موضحةً أن جملة الإصابات بمرض الكوليرا تراكمياً بلغت 124 إصابة، منها 101 في ولاية النيل الأزرق، و23 في ولاية سنار، ومشيرةً في الوقت ذاته إلى عدم تسجيل أي حالات وفيات جديدة.

كما بيّنت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت خبراء إلى الولايتين.

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أربع إصابات جديدة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق، وأعلنت السبت الماضي وفاة 5 أشخاص نتيجة إصابتهم بالمرض في الولاية نفسها.

