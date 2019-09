تطبيق «إنستغرام» يفرض قيوداً صارمة على الاشتراك ببعض الصفحات

أكد القائمون على منصات إنستغرام فرض قيود على الاشتراك ببعض صفحات الأنظمة الغذائية وجراحات التجميل الموجودة على تلك المنصات.

حيث أوضح المختصون أن سياسة موقعهم المخصص للتواصل الاجتماعي تغّيرت قليلاً، وبدأ الموقع بفرض قيود عمرية للاشتراك ببعض الصفحات الموجودة على منصاته والتي تروّج لأنظمة غذائية معينة أو صالونات التجميل أو الجراحات التجميلية.

كما قال بيان صادر عن إنستغرام إنه وبموجب القواعد الجديدة ستختفي المشاركات التي تشجع على استخدام بعض منتجات تخفيف الوزن أو الإجراءات التجميلية، والتي تحفز المستخدمين على الشراء أو تتضمن السعر، عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

من جهتها قالت مديرة السياسة العامة في إنستغرام، إيما كولينز:

“نريد لإنستغرام أن يكون مكاناً إيجابياً لكل من يستخدمه، منصتنا حصلت على توجيهات من خبراء وأخصائيين حول الموضوع المذكور، وإزالة بعض المنشورات سيكون له أثر إيجابي على مجتمع منصتنا التي تضم نحو مليار مستخدم”.

هذا وكانت فيسبوك المالكة لإنستغرام قد بدأت منذ مدة بحملة واسعة لتغيير سياستها المتعلقة بالمنشورات ومحتوى منصات الوسائل التي تملكها، وسعت لإزالة الكثير من المنشورات المزيفة أو التي تؤثر على سلامة المستخدم، من تلك المنصات.

