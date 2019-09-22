تغير لون اللثة .. أسبابه وأعراضه وعلاجه وطرق الوقاية

لون

اللثة الطبيعي هو اللون الوردي، ولكن في بعض الحالات ، يشير تغير لون اللثة إلى

الإصابة ببعض الأمراض، هي:

التهاب اللثة الفطري

ينتشر فطر الخميرة في الكثير من الأحيان على

اللسان واللثة والخدين، وهو التهاب يأتي على شكل بقع بيضاء، ويصاحبه ألم وفقدان

الشهية وعدم القدرة على تحديد مذاق الأطعمة، ومن أسباب انتشار هذا النوع هو ضعف

جهاز المناعة مما يزيد من فرص الإصابة بالفطريات، ويقتل البكتيريا النافعة في

الفم، وللعلاج يتم تناول مراهم ومضادات حيوية على شكل أقراص.

بقع الأسنان البيضاء

تظهر

على اللثة بعض التغيرات وتتكون بقع بيضاء على اللثة تسمى ببقع الأسنان البيضاء

وتحدث بسبب تقدم العمر، فمع تقدم العمر تحدث الكثير من التغيرات الهرمونية، وقد

يحدث هذا بسبب الإصابة بالسرطان.

الإصابة بالسرطان

لا

تقلقوا فلا يحدث في كل الحالات ولكن في حالة تبقع اللثة يجب عليكم استشارة الطبيب

فوراً، ففي بداية تكون الخلايا السرطانية يعطي الدماغ إشارات لينبه الجسم ، ومنها

تغير لون اللثة .

أعراض سرطان الفم

تزداد البقع ويكبر حجمها مع الوقت، تتغير حسب

نوع الطعام المتناول فتكون أحياناً باللون الرمادي، وعند تناول طعام غيره يكون

لونها أبيض، وعند تناول طعام آخر تكون صفراء وبنية، يصاحبها ورم يدعى الطلاوة Leukoplakia ويلزمه فحص نسيجي لأن

هذه التورمات لا يمكن إزالتها بالطرق الجراحية.

أعراض مصاحبة لـ تغير لون اللثة

النزيف.

الشعور بألم شديد

رائحة الفم الكريهة.

انحسار اللثة بحيث تظهر شكل الأسنان من العمق.

انتفاخ

اللثة.

طرق الوقاية من تغير لون اللثة

يمكنكم الحفاظ على أسنانكم نظيفة بيضاء للحصول

على ابتسامة جميلة وجذابة، والحصول على لثة وردية من خلال الطرق الآتية: التنظيف

المستمر مرتان في اليوم صباحاً وقبل النوم أو بعد كل وجبة للأسنان. استخدام فرشاة

أسنان ناعمة ولا تؤذي اللثة، ويمكن المضمضة قبل النوم بملعقة ملح مضافة إلى كوب

ماء دافئ ، فالملح يقتل الجراثيم. استخدام خيط الأسنان الرفيع في إزالة بقايا

الطعام . عند تراكم الأسنان فوق بعضها، لابد من تركيب التقويم تحت إشراف الطبيب.

تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على سكريات مثل التهاب اللثة. تناول الأطعمة

التي تحتوي على فيتامينات وتغذي الأسنان واللثة مثل الخضراوات والفاكهة. زيارة

الطبيب بشكل دوري كل 6 شهور . التوقف عن التدخين .

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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