هواوي تكشف عن Mate 30 Pro.. عملاق بنظام بديل لغوغل

أعلنت شركة هواوي الصينية عن سلسلة هواتف Mate 30 وهي أول هواتف رائدة من الشركة بعد الأزمة مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس شركة هواوي ريتشارد يو على مسرح المنصة في العاصمة الفرنسية باريس، إنه بسبب الحظر الأمريكي فإن الهاتف لن يكون مدعوماً بخدمات غوغل، لكنه أكد أنها وفرت بدائل عبر توفير خدمات هواوي.

وأكد ريتشارد يو أن هواوي تمتلك خدمات هواوي المشابهة والتي تستخدمها الشركة في الصين منذ فترة، وتوفر خدمات هواوي متجر app gallery التابع لها ويضم 45 ألف تطبيق حتى اللحظة ومتاحة في معظم الدول.

وتفاخرت الشركة بهاتفها “ميت 30 برو” حيث جاء مع بصمة مدمجة في الشاشة للحماية بجانب الجيل الجديد من تقنية التعرف على الوجه.

كما جاء تصميم الهاتف بهيكل زجاجي من نوع غوريلا غلاس المقاوم للخدش والصدمات، كما جاءت الشاشة هذه المرة بأطراف منحنية بشدة وتقول هواوي إنه عند النظر للهاتف من الأمام يظهر بدون حواف جانبية نهائيا.

ودعمت هواوي هاتفها مع كاميرا رباعية العدسة، واستغنت الشركة عن أزرار الصوت وبدلاً منها يقوم المستخدم بلمس واحد من طرفي الجهاز مرتين للسحب لأعلى أو أسفل للتحكم بالصوت.

ويضم الهاتف مستشعر IR ومنفذ تركيب شريحتي الاتصال والذاكرة الخارجية، ويدعم خاصية مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP68.

أما الشاشة فجاءت بمقاس 6.35 بوصة مع أطراف منحنية على غرار هواتف غالكسي من سامسونغ، و هي من نوع Flex OLED بدقة 2400 في 1176 بكسل وهي بدقة أقل من النسخة السابقة mate 20 pro.

وأضافت هواوي للهاتف معالم Kirin 990 ثُماني النواة بتردد يصل إلى 2.86 غيغا هرتز مع معالج ذكاء اصطناعي مدمج.

وحسب الشركة فإن الهاتف يقدم سرعة أعلى بـ 23% من الهاتف السابق، ويأتي مع معالج رسوميات Mali-G76.

وادّعت هواوي أن معالجها أفضل في استهلاك الطاقة بنسبة 23% مقارنةً مع الهاتف السابق، ويأتي الهاتف بتقنية جديدة للتبريد باستخدام graphene film وتقول هواوي إنه يخفض من درجة حرارة الهاتف حتى 3.9 درجة مئوية مقارنة بالتبريد في نوت 10 بلس.

ويدعم الهاتف ذاكرة عشوائية “رام” بقدرة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، كما يدعم تركيب شريحتي اتصال ويمكن استخدام الشريحتين في نفس الوقت. و توجد نسخة من الهاتف تدعم شبكات الجيل الخامس الحالية والمستقبلية.

ولعشاق التصوير السيلفي، جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل مع تقنية عزل الخلفي، أما الكاميرات الخلفية فجاءت الأولى بدقة 40 ميغابكسل، والثانية بنفس الدقة، مع فتحة عدسة واسعة، بينما الكاميرا الثالثة بتقنية Telephoto بدقة 8 ميغابكسل.

البطارية بسعة 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات ويبلغ سعر الهاتف 1200 دولار ومن غير المعروف إن كان سيُطرح في ليبيا أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية