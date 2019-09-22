Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف متطور

تستعد شركة Xiaomi الصينية للكشف عن هاتف جديد ومتطور ستطلق عليه اسم Redmi 8A.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon ثماني النوى بتردد 2.0 غيغا هرتز ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.2 بوصة بدقة +HD وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بأحجام 16، 32، 64 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 2، 3، 4 غيغا بايت.

وستأتي بطارية هذا الجهاز بسعة 5000 مليي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف في الهند يوم 25 سبتمبر الجاري، على أن تطلقه في باقي أنحاء العالم بشكل تدريجي.

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