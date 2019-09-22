تقنية جديدة تضمن شحن الهاتف بنصف ساعة

نجحت شركة أوبو الصينية في تطوير تقنيات جديدة لشحن الهواتف المحمولة بسرعة كبيرة، حيث تتيح هذه التقنيات للمستخدم شحن بطارية هاتفه بنصف ساعة.

وأكدت أوبو أنها ستطلق تقنية SuperVOOC 2.0 في الأجهزة التي ستطلقها في الفترة القادمة، وبخاصة في هواتف Reno ACE، حيث ستقوم هذه التقنية بشحن البطاريات بسعة 4000 ميلي أمبير بشكل كامل خلال نصف ساعة، كما أنها ستشحن ربع البطارية خلال 5 دقائق فقط.

واعتمدت أوبو في هذه التقنية على أشباه الموصولات والتي تمت صناعتها من مواد خاصة يدخل فيها نتريد الغاليوم، الأمر الذي ساهم في زيادة سرعة الشحن، وتقليص حجم الشواحن.

كما قامت أوبو بتطوير تقنية جديدة حملت اسم 30W Wireless VOOC Flash Charge، وتتميز هذه التقنية بقدرتها على شحن الأجهزة التي تحتوي بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بطريقة لاسلكية.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة الصينية بتطوير تنقية جديدة للشحن السريع حملت اسم VOOC 3.0 تتميز بقدرتها على شحن البطاريات بمعدل 12 % زيادة عن تقنية VOOC4.0.

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