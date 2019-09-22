عمدة قرية إندونيسية يحوّلها لمنطقة غنية.. ماذا فعل؟

أوفى جونيدي مولينو، عمدة قرية بونغك الواقعة في منطقة جافا الوسطى في إندونيسيا، بوعده لسكان القرية بتحويلها إلى منطقة غنية في حال انتخابه للمنصب.

وبالفعل نجح جونيدي بالانتخابات التي جرت قبل 15 عاما، وعلى الفور بدأ بتنفيذ خطته، حيث عمد إلى الاستفادة من مياه بحيرة أمبول بونغك الصافية والتي تمتد على مساحة 20 مترا فقط لجعلها مكانا مثاليا للأشخاص الراغبين بالتقاط صور السيلفي تحت الماء.

وقام العمدة بضخ 8000 لتر في الثانية من المياه العذبة التي تجلب من 40 نبعا في اليوم الواحد، مما جعل مياه البحيرة صافية بشكل دائم.

كما استطاع إبطال عادة أهل القرية السيئة بالاستحمام وغسل الثياب الوسخة في البحيرة.

وبالفعل نجح العمدة في مسعاه، حيث أصبحت القرية مقصدا لعدد كبير من السياح الراغبين بالتقاط صور صافية تحت الماء، الأمر الذي حول القرية الفقيرة إلى غنية.

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