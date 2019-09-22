باحثون يطورون جهازا يُحسن ذاكرة مرضى الزهايمر

تمكن فريق من الباحثين التابعين لشركة NeuroEM الأمريكية الرائدة في مجال صناعة المعدات الطبية من تطوير جهاز يُحسّن ذاكرة مرضى الزهايمر.

وأشرفت على الأبحاث البروفيسورة أماندا سميث رئيسة قسم الأبحاث الطبية في جامعة ساوث فلوريدا الأمريكية.

وقام الباحثون بإجراء مجموعة من الأبحاث على 8 أشخاص لمدة شهرين، حيث ارتدى الأشخاص جهازا كهرومغناطيسيا حول رأسهم لمدة ساعة واحدة في اليوم.

وأظهرت النتائج نجاح الجهاز في علاج الزهايمر الخفيف والمتوسط، والحد من تدهور الذاكرة لدى 7 أشخاص من أصل 8.

كما أكدت الفحوصات التي أجريت للمشاركين بالتجربة بعد الانتهاء منها أن الجهاز الجديد يتمتع بأمان كبير نظرا لعدم إصابة المشاركين بالتجربة بأي ورم أو نزيف.

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