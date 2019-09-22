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جديد أمازون.. بث الموسيقى بجودة HD

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتحسين خدمة الموسيقى قامت شركة أمازون الأمريكية ببث عدد كبير من الأغاني والمقاطع الموسيقية بجودة HD من خلال خدمة Music HD.

وأكدت أمازون أنها وفرت 50 مليون أغنية بجودة HD وبدقة 16 بت، بالإضافة لملايين الأغاني بجودة Ultra-HD وبدقة 24 بت.

وأكدت أمازون أن خدمة Music HD ستكون مفعلة على الحواسيب المكتبية، الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى أجهزة أمازون Fire.

بينما سيضطر أصحاب سماعات أمازون Echo، وأجهزة بث الموسيقى التابعة للشركات الأخرى من الاطلاع على صفحات الدعم والمساعدة الموجودة في موقع أمازون لكي يتعرفوا على الأجهزة المتوافقة مع هذه الخدمة.

وستطلق الشركة الأمريكية الخدمة باشتراك شهري بقيمة 13 دولارا بالنسبة للمشتركين بخدمة Prime، وبـ15 دولارا لغير المشتركين فيها، كما سيكون بمقدور المشتركين في أمازون Music Unlimited ترقية اشتراكهم إلى Music HD مقابل 5 دولار شهريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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