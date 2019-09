شركة «غوغل» تتمكن من صناعة أقوى كمبيوتر كمي في العالم!

تمكنت شركة غوغل من إنتاج أقوى كمبيوتر كمي في العالم.

حيث أن هذا الكمبيوتر الخارق يستطيع تنفيذ الحسابات والمهمات بشكل أسرع بكثير من كمبيوتر Summit الذي أنتجته شركة IBM، والذي كان يعتبر أقوى سوبر كمبيوتر في العالم. وبحسب تقارير صحفية فإن العملية الحسابية التي ينفذها كمبيوتر IBM العملاق خلال 10 آلاف سنة، يستطيع كمبيوتر Google الجديد، إنجازها خلال 200 ثانية فقط. ويستطيع كمبيوتر غوغل الجديد في الوقت الراهن إجراء عملية حسابية تقنية واحدة فقط، لكنه سيكون قادراً على حل المهمات والوظائف العملية، بعد عدة سنوات. ويوفر هذا التسارع الجدي مقارنة بالخوارزميات الكلاسيكية المعروفة تطبيقاً تجريبيًا للتفوق الكمي في المسائل الحسابية. ووصف مجموعة المصممين في غوغل هذا الكمبيوتر العملاق بأنه نقطة هامة جداً على طريق عملية الحوسبة الكمية واسعة النطاق وتوقعت المجموعة أن الكمبيوترات الكمية ستكون أعلى بمرات عديدة من مؤشرات التقدم الموجودة في قانون غوردون مور.

