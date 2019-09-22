بعدما رأى الموت بعينيه.. النجم كيفن هارت يقاضي الشركة المُصنّعة لسيارته

تعرض النجم الكوميدي كيفن هارت إلى حادث في كالفورينا قبل 3 أسابيع، حيث انزلقت سيارته في إحدى المنحدرات بعد فقدانه السيطرة عليها.

وبعد الحادث قام النجم الأمريكي برفع دعوة قضائية ضد شركة كرايسلر الأمريكية لتصنيع السيارات بحجة غياب نظم الأمان والسلامة عن سيارته المعدلة من طراز بلايموث باركودا موديل 1970.

وانتقد كيفن حزام الأمان المؤلف من 5 أشرطة للراكب، بالإضافة إلى عدد من التقنيات التي يجب أن تحافظ على سلامة السائق في حال وقوع أي حادث.

وقال كيفن إن السبب في هذا الأمر محاولة الشركة صناعة هذه الأنظمة بقطع متطابقة مع القطع الأصلية التي صنعت عام 1970 مما جعل هذه القطع مخالفة لأنظمة السلامة السائدة في العصر الحالي.

يذكر أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الحادث لتتأكد من عدم وجود جهات مجهولة خلف هذا الحادث.

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