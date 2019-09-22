طفل أسكتلندي يجني ثروة كبيرة من جولة ترفيهية

لم يكن الطفل الأسكتلندي كيمبل بوث يعلم أن جولته مع والده وكلبه على ضفة نهر كالدير الذي يمر من قرية بونكل الواقعة في شمال مقاطعة لاناركشير ستقوده إلى العثور على كنز.

فأثناء هذه الجولة انتبه الطفل البالغ من العمر 7 سنوات إلى وجود مجوهرات صفراء اللون تطفو على الماء، مما جعله ينبه والده للأمر، ليقوم الأب بإخراج المجوهرات.

وقال والد الطفل إنه عثر على حوالي 16 ساعة بالإضافة إلى مجوهرات ذهبية وفضية، وعندما سأل الأب ولده عما يجب فعله بهذه المجوهرات أجاب الطفل بأنه يجب تسليمها للشرطة لكي يعيدوها إلى أصحابها، مؤكدا أنه لا يعرف القيمة الحقيقة لهذه المجوهرات.

من جهة أخرى شكرت شرطة القرية الطفل على أمانته، وقالت إنها فتحت تحقيقا في الحادث لكي تتأكد من عدم وجود جريمة في هذه القضية.

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