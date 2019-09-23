دراسة تكشف “مادة فعّالة” لإزالة دهون البطن

أكدت دراسة قام بها علماء من جامعة بنسلفانيا الأميركية على الدور الذي يلعبه زيت بذور اللفت للتخلص من دهون البطن.

وشملت الدراسة عددا من الأشخاص الذين تناول بعضهم زيت بذور اللفت في حين لم يتناول الآخرون زيت هذه البذور، ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا 110 غرام من الدهون خلال شهر واحد فقط.

وأكد العلماء على أن الدهون المفقودة كانت من منطقة البطن، وبرروا ذلك باحتواء زيت بذور اللفت على عدد من الأحماض الأمينية غير المشعبة، والتي تقضي على كافة الدهون الموجودة في جسم الإنسان بشكل عام، ومنطقة البطن بشكل خاص.

وطلب الباحثون من الأشخاص الراغبين بالتخلص من دهون البطن بدمج زيت بذور اللفت مع العصير أو الحليب بمقدار ملعقتين لكل 100 غرام، وذلك لكي يتخلصوا من دهون البطن.

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