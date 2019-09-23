“الفيل الأزرق 2” يحقق رقما قياسيا.. وهند تحتفل

نشرت النجمة المصرية هند صبري منشورا على حسابها في موقع إنستغرام عبرت من خلاله عن سعادتها وفخرها بتحقيق فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي لعبت بطولته، رقما قياسيا في الإيرادات.

وقالت النجمة المصرية إن الفيلم استطاع تحطيم الرقم القياسي التاريخي المصري، وأصبح الفيلم الأكثر ربحا بتاريخ السينما المصرية، بعد أن وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه مصري.

وشكرت النجمة المصرية عشاقها ومتابعيها وكل من شاهد الفيلم في العالم وساهم في تحطيم الرقم القياسي المصري.

يذكر أن “الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونخبة من نجوم السينما المصرية، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجي فيلمز عرض لأول مرة يوم 25 يوليو الماضي.

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