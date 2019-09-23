“الرضيع الشفاف” يخالف التوقعات وينجو من الموت

خالف الرضيع الاسكتلندي أرلو البالغ من العمر 5 أشهر توقعات الأطباء بوفاته بعد ولادته في الأسبوع 21 من الحمل.

وولد الرضيع أرلو في مستشفى بمدينة غلاسكو الاسكتلندية ببشرة شفافة تظهر بشكل واضح عظامه وطريقة تدفق الدم في أنحاء جسده.

وقال الأطباء لأم إيما هوب البالغة من العمر 28 عاما بأن طفلها ضعيف جدا، ولن يكون بمقدوره العيش لفترة طويلة.

وقام الأطباء بوضع الطفل تحت المراقبة والعناية المشددة، وتفاجؤوا باستجابة الطفل الشفاف للعلاج، وبقدرته على البقاء على قيد الحياة، وبتحسن حالته الصحية حتى غدا طفلا طبيعيا.

وبسبب إرادة الحياة القوية الموجودة لدى الرضيع قامت والدته بتسميته أرلو والذي يعني المحارب، كما عبرت عن شكرها وامتنانها للأطباء الذين أبقوا ابنها على قيد الحياة على الرغم من كافة الصعوبات والمشاكل التي مروا بها.

يذكر أن أرلو أخرج من المستشفى بعد 5 أشهر من ولادته وهو بحالة صحية جيدة وطبيعية.

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