تعرّف على قهوة الأغنياء.. الفنجان الواحد بـ900 دولار

قادت الصدفة الياباني كانجي تاناكا مالك مقهى مونش الواقع في مدينة أوساكا اليابانية والعامل الوحيد فيه إلى اكتشاف مذاق مميز للقهوة في حال تخزينها لفترات طويلة.

حيث قال كانجي إنه نسي في أحد المرات أحد أكياس القهوة التي يحتفظ فيها بالثلاجة لتقديمها لزبائنه بشكل فوري لمدة 6 أشهر، وعندما أخرج الكيس من الثلاجة وتذوق القهوة الموجودة فيه وجد أن مذاقها أصبح أفضل.

ليقوم بعد ذلك بإجراء تجربة قام من خلالها بحفظ حبات من البن لمدة 10 سنوات في براميل، وبعد طحنها وجد بأن لها مذاقا شهيا لا يقاوم.

ومن ثم دأب كانجي على شراء حبوب البن التي تبلغ من العمر 20 عاما، ليقوم بتحميصها وطحنها بنفسه، ليقدمها لزبائنه بسعر 900 دولار للفنجان الواحد.

واكتسب مقهى مونش شعبية كبيرة في اليابان والعالم، وأصبح مقصدا للأغنياء الراغبين بتذوق فنجان من القهوة الفريدة من نوعها والتي يبلغ عمرها 20 عاما.

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