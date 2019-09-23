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تعرّف على قهوة الأغنياء.. الفنجان الواحد بـ900 دولار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قادت الصدفة الياباني كانجي تاناكا مالك مقهى مونش الواقع في مدينة أوساكا اليابانية والعامل الوحيد فيه إلى اكتشاف مذاق مميز للقهوة في حال تخزينها لفترات طويلة.

حيث قال كانجي إنه نسي في أحد المرات أحد أكياس القهوة التي يحتفظ فيها بالثلاجة لتقديمها لزبائنه بشكل فوري لمدة 6 أشهر، وعندما أخرج الكيس من الثلاجة وتذوق القهوة الموجودة فيه وجد أن مذاقها أصبح أفضل.

ليقوم بعد ذلك بإجراء تجربة قام من خلالها بحفظ حبات من البن لمدة 10 سنوات في براميل، وبعد طحنها وجد بأن لها مذاقا شهيا لا يقاوم.

ومن ثم دأب كانجي على شراء حبوب البن التي تبلغ من العمر 20 عاما، ليقوم بتحميصها وطحنها بنفسه، ليقدمها لزبائنه بسعر 900 دولار للفنجان الواحد.

واكتسب مقهى مونش شعبية كبيرة في اليابان والعالم، وأصبح مقصدا للأغنياء الراغبين بتذوق فنجان من القهوة الفريدة من نوعها والتي يبلغ عمرها 20 عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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