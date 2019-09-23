قواعد جديدة لتوثيق القنوات في “يوتيوب”

في إطار سعيها للتخفيف من حدة الانتقادات التي يتعرض لها موقع يوتيوب بسبب المحتوى الذي يبث من خلاله، قامت الشركة بسن مجموعة من القواعد الجديدة لتوثيق القنوات.

وقالت يوتيوب إن توثيق القنوات على الموقع لن يعتمد على وصول القناة إلى 100 ألف مشترك، حيث ستتخلى يوتيوب عن هذه السياسة، وستمنح التوثيق لأصحاب القنوات الدائمة شرط أن يتم تأكيد الهوية بشكل واضح.

وأكدت يوتيوب على إجرائها لعدد من التعديلات في شكل شارة القناة الموثقة، حيث سيعتمد الموقع على نغمة موسيقية وإشارة تحديد جديدة لتحديد القناة الموثقة عوضا عن الخلفية الرمادية التي تظهر تحت اسم القناة الموثقة حاليا.

وقال مصدر مسؤول في يوتيوب إن الشركة قررت التغيير من أجل تخفيف اللبس بشأن قواعد توثيق القنوات، وأكد على أن المشاهدين يربطون علامة الاختيار على محتوى القناة وليس على هويتها.

يذكر أن التغييرات الجديدة أثارت غضب أصحاب القنوات الذين أكدوا إلغاء توثيق قنواتهم، من جانبها نفت يوتيوب إلغاء توثيق أي قناة، ووصفت الرسائل التي وصلت لبعض القنوات بإلغاء توثيق بعض القنوات بأنه مجرد إخطار مسبق، ويحق لصاحب القناة الاعتراض عليه.

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