آسوس تطلق شاشة جديدة ملائمة للمحترفين

كشفت شركة آسوس التايوانية عن شاشة جديدة مميزة ملائمة للمحترفين أطلقت عليها اسم ProArt PA32UCG.

وستأتي الشاشة الجديدة بقياس 32 بوصة ودقة عرض تصل إلى 3840*2160 بيكسيل، ومعدل تنشيط للصورة يصل إلى 120 هرتز، ودرجة سطوع تصل إلى 1600 قنديلةم2، أما بالنسبة لزمن الاستجابة في الشاشة الجديدة فسيصل إلى 5 ميلي في الثانية.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بمصابيح Mini-LED التي توفر إضاءة كافية للشاشة، وتساعد على تغطية نطاق ألوان كبيرة، حيث تتميز الشاشة بقدرتها على تغطية نظام الألوان أدوبي RGB، ونطاق الألوان DCI-P3.

ومن ميزات الشاشة الجديدة قدرتها على دعم تقنية Display HDR 1400، كما ستحتوي على منفذ Thunderbolt، منفذ HDMI، منفذ Display Port، بالإضافة إلى وجود محور USB-Hub، وسماعات.

الجدير بالذكر أن آسوس ستطلق شاشة ProArt PA32UCG في بداية العام القادم، ولكنها لم تقدم أي تفاصيل حول سعرها.

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