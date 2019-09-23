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آسوس تطلق شاشة جديدة ملائمة للمحترفين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة آسوس التايوانية عن شاشة جديدة مميزة ملائمة للمحترفين أطلقت عليها اسم ProArt PA32UCG.

وستأتي الشاشة الجديدة بقياس 32 بوصة ودقة عرض تصل إلى 3840*2160 بيكسيل، ومعدل تنشيط للصورة يصل إلى 120 هرتز، ودرجة سطوع تصل إلى 1600 قنديلةم2، أما بالنسبة لزمن الاستجابة في الشاشة الجديدة فسيصل إلى 5 ميلي في الثانية.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بمصابيح Mini-LED التي توفر إضاءة كافية للشاشة، وتساعد على تغطية نطاق ألوان كبيرة، حيث تتميز الشاشة بقدرتها على تغطية نظام الألوان أدوبي RGB، ونطاق الألوان DCI-P3.

ومن ميزات الشاشة الجديدة قدرتها على دعم تقنية Display HDR 1400، كما ستحتوي على منفذ Thunderbolt، منفذ HDMI، منفذ Display Port، بالإضافة إلى وجود محور USB-Hub، وسماعات.

الجدير بالذكر أن آسوس ستطلق شاشة ProArt PA32UCG في بداية العام القادم، ولكنها لم تقدم أي تفاصيل حول سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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