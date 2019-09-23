وحدة إرسال تحوّل الهاتف الذكي لحاسوب محمول

كشفت شركة LosingtheWiress الألمانية عن وحدة إرسال جديدة أطلقت عليها اسم [email protected] Dock 15 Touch قادرة على تحويل الهواتف الذكية القابلة للتحويل إلى حاسوب محمول 2في 1.

وستتألف وحدة الإرساء الجديدة من لوحة مفاتيح لاسلكية تتصل بالحاسوب من خلال تقنية البلوتوث، شاشة، حامل، ومجموعة من الكابلات والشواحن.

وستأتي شاشة وحدة الإرساء بحجم 15.6 بوصة وبدقة عرض 1920*1080 بيكسل، وتتميز بقدرتها على دعم الإدخال المتزامن للبيانات بمقدار يصل إلى 10 أصابع.

وأكدت الشركة الألمانية أن وحدة الإرساء الجديدة ستدعم هواتف S8، S9، S10، Note8، Note9، Note 10، بالإضافة إلى أجهزة أخرى من إنتاج هواوي وهونر.

وتتصل الوحدة مع الهواتف الأخرى من خلال منفذ USB-C في حال كانت الأجهزة تدعم تشغيل الصورة من خلال هذا المنفذ.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية لم تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاق الوحدة الجديدة ولا عن سعرها.

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