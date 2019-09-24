“جمل” يثير “رعب وضحك” الروس. شاهد لتعرف

218TV|خاص

تشهد مدينة نوفوسيبريسك أزمات سير خانقة كل يوم في ساعات الصباح الأولى أثناء توجه عشرات الآلاف إلى مدارسهم وجامعاتهم ومقار أعمالهم، إذ ينشغلون داخل سياراتهم في أحاديث جانبية مع ركاب سياراتهم، أو مراقبة خطوط أزمة السير الطويلة أمامهم وخلفهم، أو مراقبة ظواهر جوية طبيعية صيفا وشتاءً، لكن آخر ما خطر في بالهم أن يشاهدوا جملا يسير بين خطوط السيارات المتراكمة في الشارع، إذ كان الجمل يسير بسرعة كبيرة.

الجمل الذي ظهر في مقطع فيديو من ثوانٍ قصيرة، وأثار المقطع جدلا ومتابعة واسعة النطاق داخل روسيا وخارجها، لم يكن وحيدا، إذ ظهرت فتاة تمتطيه في المقطع، وعند تدقيق السلطات الروسية في ما أظهره المقطع قالت الفتاة إنها لم تجد حلا سوى الجمل لامتطائه والانطلاق به نحو مقر عملها للتغلب على الأزمة الخانقة، إذ يستطيع الجمل المشي بين السيارات، وفوق الأرصفة، وهو ما يختصر الوقت كثيرا أمامها، فيما قالت وسائل إعلام روسية إن المقطع قد أثار رعباً في بادئ الأمر وسط مخاوف من أن يكون الجمل في حال هياج، والتسبب في الإضرار بالمارة، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى “ضحك وطرافة” بعد معرفة سبب ظهور الجمل. شاهد مقطع الفيديو.

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