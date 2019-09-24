ببجي في خطر؟.. إليك لعبة “كول اوف ديوتي موبايل”

تستعد شركة Activision الأمريكية لطرح لعبة Call of Duty Mobile في الأول من شهر أكتوبر القادم على الهواتف الذكية العاملة بنظاميْ تشغيل آندرويد و iOS.

وتُعد اللعبة بمثابة نسخة الهاتف الذكي من اللعبة الشهيرة Call of Duty التي تعتبر من أشهر الألعاب القتالية والتصويب عبر منصات ألعاب الفيديو.

وتم الإعلان عن لعبة “كول اوف ديوتي موبايل” في مؤتمر GDC للألعاب قبل شهور، وستكون مجانية، من ضمنها خرائط وأسلحة وشخصيات مستوحاة من ألعاب Call of Duty Black Ops و Call of Duty: Modern Warfare.

واللعبة جاءت بالتعاون مع استوديوهات شركة Tencent المطورة أيضاً للعبة “ببجي موبايل”، وسيكون نظام اللعبة بأسلوب “البقاء على قيد الحياة” مثل ببجي وفورت نايت، عبر هبوط اللاعب مع 99 لاعبا آخر في خريطة، ويمكن خوض اللعبة من منظور شخص الأول، أو منظور الشخص الثالث حسب رغبة المستخدم.

وسيقوم اللاعب بالهبوط من الطائرة عبر المظلة، ثم يبدأ بالبحث عن الأسلحة وخوض القتال وعليه البقاء حتى النهاية ليفوز باللعبة، وذلك بنفس آلية “ببجي موبايل”.

وجاء عبر مدونة اللعبة الرسمية أن الشخصيات ستكون متعددة مثل شخصيتي Alex Mason و Thomas Merrick اللذين جاءا في لعبة Call of Duty: Modern Warfare.

وسيرتدي اللاعب في اللعبة ملابس عسكرية قتالية وليست مدنية، ويُمكن خوض اللعبة بشكل فردي، أو ثنائي، أو فرقة مكونة من أربعة لاعبين.

وتحتوي اللعبة على مروحيات قتالية وقوارب مائية ولكنها ستستخدم للتنقل ولا تحتوي على أسلحة ثقيلة مثبتة، كما أن تصميم واجهة اللعبة خلال اللعب مشابهة للعبة ببجي موبايل من حيث وجود الأوامر والخيارات على الشاشة.

تصميم الواجهة أثناء اللعب مشابه لببجي، من حيث مكان الخريطة، وأسماء الفريق، والمعلومات مثل السلاح والذخيرة وغيرها، لذلك لن تجد صعوبة في عملية التحكم إذا كنت معتادا على ببجي، وتحتوي اللعبة مروحيات هيلوكبتر قتالية، وقوارب ماء.

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