غوغل تُوفّر خدمة طال انتظارها باشتراك شهري

أعلنت غوغل عن خدمة Play Pass التي ستمكن المستخدمين من الحصول على مئات التطبيقات دون إعلانات وعمليات شراء داخل التطبيق وكذلك الألعاب المدفوعة مجانا.

وأشارت عملاقة التكنولوجيا في إعلانها إلى أن كافة الخدمات المذكورة ستكون مقابل رسم اشتراك شهري ثابت.

وتشمل هذه الخدمة 350 تطبيقا وستزيد غوغل من أعداد التطبيقات المشمولة لاحقا عبر خدمة متاحة لجميع المطورين بعد تعبئة نموذج الاشتراك للدخول ضمن قائمة Play Pass.

وستكلف الخدمة اشتراكا قدره 4.99 دولارات شهريا وتتوفر حاليا داخل الولايات المتحدة، وستُتاح لاحقاً في باقي دول العالم.

يُشار إلى أن كل مُشترك جديد بخدمة Play Pass سيحصل على 10 أيام مجانية كعرض تجريبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية